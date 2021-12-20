«Потерял много крови, но дошел до скорой своими ногами»: медработники Ижевска рассказали, при каких обстоятельствах врач получил ножевые ранения от 12-летнего мальчика

Инцидент с нападением на медработника произошел в ГКБ № 3 города Ижевска Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В Ижевске продолжают обсуждать шокирующее происшествие, случившееся 18 декабря в детском инфекционном отделении ГКБ № 3. Днем в субботу между пациентом и заведующим отделением произошел конфликт, в результате которого врач получил три ножевых ранения, которые нанес… 12 летний ребенок.

«ВСЕГДА КОРРЕКТЕН, СПОКОЕН»

Пострадавший заведующий отделением – врач инфекционист со стажем 47 лет, заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики. Коллеги отзываются о нем с большим уважением и не верят, что такой человек мог кого-то на что-то спровоцировать.

Например, вот что рассказывает коллега потерпевшего, также работающая в ГКБ № 3 с начала 80-х: «Мы все возмущены. Я просто могу сказать про него как про исключительного врача. Он работал у нас врачом-инфекционистом с 1975 года, с 1980 года руководил отделением. Исключительно грамотный, квалифицированный врач. Всегда корректен, спокоен. С уважением к нему относятся пациенты и родители этих детей. Он не выходя из больницы дежурил летом. Дежурил по два-три дня подряд. Мы, врачи, очень озабочены той ситуацией, которая создается у нас в медицине. Надо кричать и говорить о том, что людям нужно сдерживать свои эмоции, тем более мальчик 12 лет… Нанести ножевые ранения – даже в голове не укладывается».

СНИМАЛИ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ

Чтобы узнать подробности, мы отправились на место событий. Несколько встреченных уборщиц и медсестер ничем помочь не смогли, кроме того что подтвердили: да, ситуация была, и уважаемый врач пострадал, но без подробностей. Большинство врачей вообще узнали о случившемся лишь в понедельник.

Подросток три раза ударил мужчину ножом Фото: Архив КП

В тамбуре приемного покоя оказалось пусто, а две металлические двери – закрыты. Одна, судя по табличке, вела в отделение, где находятся дети с ОРВИ и пневмониями, а другая – к палатам пациентов с нереспираторными инфекциями. Как пояснили родители, которые пришли навестить детей, здесь всегда закрывают, тем более что ковид, кругом карантин, однако с субботы все посещения взяли под еще более строгий контроль.

«В субботу я ребенка забирал, как раз полицейские тут были. Отпечатки пальцев снимали с дверей. Везде снимали отпечатки», – рассказывает папа одного из детей.

«ПРОСТО ПОВЕРНУЛИСЬ И УШЛИ»

Наконец, после нескольких попыток, нам удалось остановить торопящуюся с бумагами медсестру. Оказалось, она работала в тот день, но непосредственно нападения не видела, а узнала подробности от работников скорой помощи, которые находились в тот момент в приемном покое.

«Когда к нам привозят ребенка, мы оцениваем его состояние и, если нужно, направляем на дополнительные обследования. Очевидно, тут тоже потребовались анализы. Неизвестно, почему они (пациент и его отец – прим. ред.) не смогли их сдать, то ли лабораторию не нашли, то ли еще что… Но они вернулись обратно», – вспоминает медработник.

В соцсетях ижевчане говорили о том, что конфликт мог произойти на почве того, что врач в это время принял другого ребенка, но коллеги потерпевшего пояснили, как такового приема не было. Ребенка с мамой действительно привезли на скорой, но их даже не успели разместить в приемном покое. Возможно, врач вышел посмотреть, а дальше произошел конфликт.

По словам очевидца, с этой двери снимали отпечатки пальцев Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Я сама не видела, как это произошло. Охрана рассказала и работники скорой, что там все в крови. Женщина – мама второго ребенка – выбежала, сказала, что там человек с ножом. А они, отец с мальчиком, развернулись и вышли, потом полиция задержала уже», – рассказала медсестра. По ее словам, потерпевший завотделением сам не сразу осознал произошедшее – сказался шок. Благо в приемном покое находились другие медики, которые смогли обработать ему раны.

«Он очень бледный был, много крови потерял, но вышел до скорой своими ногами», – говорит медсестра.

БОЯЛСЯ, ЧТО НЕ СМОЖЕТ УДАРИТЬ?

Как сообщают анонимные источники, семью в больнице знают как достаточно конфликтную. Детей, по неподтвержденным данным, двое.

В день происшествия один из ребят почувствовал себя плохо. Мальчику назначили анализы, ждать их готовности пришлось около часа. Именно из-за этого и разразился скандал.

«Кто-то из сотрудников слышал, что перед тем, как начать ссору, мужчина сказал старшему сыну, что собирается ударить доктора по лицу и предложил подростку взяться за нож. При этом мальчик переживал, что не сможет этого сделать», – рассказывают источники.

С ДЕТЬМИ РАБОТАТЬ НЕ ИДУТ

Под постом в группе «ВКонтакте» «Злой ижевчанин» о нападении на врача в социальной сети – более 130 комментариев. К сожалению, большая часть – негативные.

«Это довести надо было человека, чтобы он даже не испугался сесть, раз напал с ножом. Может, ребенок погиб по халатности? Не просто так все это», – строит догадки один из пользователей.

Многие родители жаловались на то, что детям, по их мнению, не оказали должной помощи, пришлось ждать в очередях. Кое-кто и вовсе считает, что состояние его ребенка ухудшилось.

До скорой помощи потерпевший дошел самостоятельно Фото: Дмитрий Селезнёв

И лишь один из комментаторов пытается вразумить остальных:

«Мир сошел с ума. Ранить ножом нельзя никого, врач не виноват в системных проблемах ни больницы, ни здравоохранения. А если вы уверены, что врач виноват, идите в суд».

Отзывы о самом пострадавшем враче довольно противоречивы: от резко негативных до восторженных.

«Врач с большим опытом работы. Он со школьной скамьи с детьми работает», – подчеркивает в разговоре медсестра. И признается: публикации в социальных сетях видела, и читать их было очень неприятно.

«Очень негативно пишут про нас про медиков, я не знаю почему… Нельзя судить по одному плохому случаю обо всех врачах. Мы стараемся, мы работаем – с детьми ведь никто не идет работать, не хотят с детьми работать, боятся ответственности. Это маленькие дети, маленькие существа. Они не могут, как взрослый человек, сказать, где у них что болит. Нужно самому врачу догадываться, как им правильно оказать помощь. Но без внимания у нас никто не остается. Ну приходится иногда подождать. Везде так, в других больницах так же. Все перегружено», – делятся медработники.

Потерпевшего экстренно прооперировали Фото: pixabay.com

НАРУШЕНИЙ НЕ ОТМЕЧАЛОСЬ

Конкретно за пострадавшим грубых нарушений не отмечалось, а недовольство со стороны пациентов – оно встречается, к этому уже все врачи привыкли. Нагрузка большая, пациентов много, врачей мало…

«На что жалуются? Не так зашли в палату, не так посмотрели, не так сказали», – вздыхают врачи.

Кстати, в проекте «Лучшая клиника – 2019» он занимал одну из лидирующих позиций в номинации «Лучший инфекционист».

«Это врач от бога, образование и опыт получил, когда еще живы были традиции советской медицины, основанной на сборе клинических объективных данных и подробном сборе жалоб пациента. Моему сыну диагностировал тяжелое заболевание за год до явных проявлений», – так звучит один из отзывов, опубликованных в рамках проекта.

Напомним по инциденту, произошедшему в субботу 18 декабря, ведутся проверки, возбуждено уголовное дело, отец ребенка заключен под стражу, а в отношении мальчика назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Потерпевшего сотрудника больницы прооперировали, его состояние соответствует средней степени тяжести.

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