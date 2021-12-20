Обвиняемому в покушении на убийство врача в Ижевске избрали меру пресечения

Врача прооперировали, на данный момент он находится на лечении в стационаре. Фото: Екатерина Ардашева

Сегодня, 20 декабря, Ленинский районный суд столицы Удмуртии избрал меру пресечения 44-летнему жителю Ижевска, который обвиняется в покушении на убийство врача. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

«Он обвиняется в том, что 18 декабря текущего года, находясь со своим сыном в помещении приемного покоя детского инфекционного отделения БУ УР «Городская больница № 3 МЗ УР», в качестве исполнителя преступления совершил покушение на умышленное причинение смерти врачу данной больницы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет алкоголем, по месту жительства характеризуется отрицательно. С учетом этого суд постановил заключить обвиняемого под сражу на 2 месяца – до 18 февраля 2022 года.

Напомним, по данным следствия, 18 декабря мужчина обратился в инфекционное отделение ижевской городской больницы №3 в связи с повышенной температурой у сына. После приема он начал конфликтовать с врачом, будучи недоволен порядком сдачи медицинских анализов. В ходе конфликта по указанию отца 12-летний сын обвиняемого трижды ударил врача ножом.

Действия ребенка были пресечены медперсоналом. Как сообщили в региональном Минздраве, врача прооперировали, на данный момент он находится на лечении в стационаре.

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