12-летний мальчик трижды ударил ножом врача городской больницы в Ижевске

В отношении ребенка проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Фото: архив КП

44-летнего жителя Ижевска подозревают в покушении на убийство врача руками 12-летнего сына. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«По данным следствия, 18 декабря 2021 года подозреваемый обратился на прием в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у 12-летнего сына. После приема заведующим отделением подозреваемый устроил с ним конфликт на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, в ходе которого дал указание сыну ударить врача ножом», - говорится в сообщении.

Послушавшись отца, ребенок нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот. Его действия пресек медперсонал. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, мужчину госпитализировали; в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство»). В рамках расследования осмотрено место происшествия. Допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, в скором времени ему изберут меру пресечения.

В отношении ребенка проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

UPD: ситуацию прокомментировал региональный Минздрав. Отмечается, что врача успешно прооперировали, его состояние не вызывает опасений и оценивается как средней степени тяжести. На данный момент мужчина находится на лечении в стационаре.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, отца ребенка арестовали на два месяца. Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет алкоголем, по месту жительства характеризуется отрицательно.

Факт нападения на врача проверит региональная прокуратура.

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