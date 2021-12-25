Снежинки, зайчики и пираты: какие детские костюмы покупают жители Ижевска на новогодние утренники

Ижевчане все также предпочитают принцесс, пиратов, елочек и снежинок. www.culture.ru

Чаще всего жители Ижевска покупали костюм снежинки, спрос на который вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Его средняя стоимость по городу около 600 рублей.

Второе место у костюма принцессы, популярность которого, по сравнению с 2020 годом выросла на 25%. Цена, на него, кстати, практически не изменилась и в среднем по Ижевску составляет 500 рублей.

На третьей ступени рейтинга расположились снеговики, продажи которых выросли на 58%. Средняя цена – 350 рублей.

Четвертое место у зайчиков, спрос на который вырос на 38%. Его стоимость осталась на уровне прошлого года и составляет около 400 рублей.

Почетное пятое место у елочки, этот костюм покупают чаще на 38%. За прошедший год цена на него снизилась на 11% и составляет 400 рублей.

Шестую строчку занимают бесстрашные пираты, востребованность которых выросла на 86%. Цена – 400 рублей.

Седьмыми стали гномики, интерес к которым вырос на 43%. В Ижевске цена на костюм снизилась на 25% и равняется примерно 600 рублям.

Следующими в рейтинге значатся сказочные волки, они прибавили в спросе 53%. Цена за год не изменилась и составляет около400 рублей.

Девятое место у всевозможных лисичек (на 30% покупают чаще). Покупка костюма обходится жителям Ижевска в 400 рублей.

Замыкает ТОП-10 костюм мушкетера. Спрос на него вырос на 35%. Стать юным Д’Артаньяном в праздничные дни можно в среднем за 700 рублей, за год цена не изменилась.

Кроме перечисленных костюмов, россияне инетерсовались также персонажами из мультфильмов «Холодное сердце» (+63%), «Щенячий патруль» (+76%), «Маша и Медведь» (+43%). Растет спрос и на персонажей-супергероев - костюм Человека-паука стал востребованнее на 23%, а Супермена - на 24%.

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