Вальс, полонез и галопад: одаренные школьники из Удмуртии танцевали на Новогоднем балу

На Новогоднем балу собрались одаренные школьники Ижевска. Фото: www.izh.ru

В Ижевске прошел традиционный Новогодний бал одаренных детей, отличившихся в учебе, спорте, общественной работе, творческой или интеллектуальной деятельности. В этом году мероприятие посетили более 200 старшеклассников столицы Удмуртии. С наступающим Новым годом их поздравили первые лица города.

Школьников поздравили первые лица города. Фото: www.izh.ru

«При виде всех вас мне хотелось сказать просто «Вау!». Сегодня здесь собрались лучшие из лучших - самые успешные в учебе, спорте, творчестве. За 15 лет проведения бала его участниками стали более 3000 таких же как вы школьников. Талант - лишь 5% данных вам природой, все остальное - ваше усердие и трудолюбие. Вашими успехами гордится вся Удмуртия», - поприветствовал присутствующих глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Дед Мороз и Снегурочка провели розыгрыш подарков. Фото: www.izh.ru

На паркете бальные пары исполнили классические танцы у новогодней елки: полонез, вальс, галопад. Школьники каждого района представили свой творческий номер. Дед Мороз и Снегурочка провели среди школьников розыгрыш подарков. Завершился праздник зажигательным флешмобом.

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