Опубликовано видео поисков вертолета Ми-2 в Удмуртии

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Два пилота вертолета Ми-2 находятся на морозе более пяти часов, их поиски продолжаются. По данным Удмуртского гидрометцентра, днем в республике было около -13,-18 °С, ночью температура будет держаться от -18 до -23 °С.

Напомним, о крушении вертолета стало известно сегодня в 15:15 местного времени. Сначала сообщалось, что экипаж упал в Як-Бодьинском районе Удмуртии. По уточненным данным, поиски идут в Увинском районе.

Известно, что вертолет патрулировал магистральные нефтепроводы. Перед потерей связи командир вертолета сообщил о нештатной ситуации.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место и начали проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Увинском районе Удмуртии.

21:36 местного времени, поиски продолжаются.

«Привлечены более 150 человек и 40 единиц техники, в том числе снегоходы и беспилотники», – сообщает пресс-служба МЧС республики.

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