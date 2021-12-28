Мягкая погода 31 декабря и температурные качели с 3 января: синоптики дали прогноз для Ижевска на Новый год

31 декабря начнется потепление. Фото: Сергей Грачев

В ближайшие два дня в Удмуртии сохранится холодная погода. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, ночами 29 и 30 декабря столбик термометра опустится до -19..-24°С, днем -12..-17°С. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

«31 декабря начнется потепление. В ночные часы 31 декабря температура воздуха составит -14..-19°С, днем 31 декабря до -7..-12°С. Временами пройдет небольшой снег», - говорится в сообщении.

Новогодняя ночь обещает быть теплой и тихой: температура окажется в пределах -8..-12°С, ожидается небольшой и умеренный снег, а максимальные порывы ветра достигнут 4-9 м/с.

В первый день 2022 года синоптики прогнозируют температуру до -4..-8°С, сохранится небольшой и умеренный снег. 2 января тип погоды не изменится.

«По предварительному прогнозу, 3, 4 и 5 января прогнозируются температурные качели-похолодание будет сменяться потеплением и наоборот. Снег сохранится», - сообщает региональный Гидрометцентр.

Жителей предупреждают: в первые дни нового года на дорогах республики ожидается снежный накат.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Какие социальные проекты были признаны лучшими?

Выживший член экипажа Ми-2 в Удмуртии не помнит обстоятельств падения вертолета