Выживший член экипажа Ми-2 в Удмуртии не помнит обстоятельств падения вертолета

Вертолет рухнул недалеко от села Азино в Завьяловском районе Удмуртии. Фото: МЧС по УР

Состояние выжившего члена экипажа вертолета Ми-2, упавшего в Удмуртии 27 декабря, остается стабильно тяжелым, он находится в сознании. Об этом рассказал журналистам завотделением реанимации Первой республиканской клинической больницы Павел Тверитнев.

«Пострадавший поступил ночью, в районе 02:30 [по местному времени - прим. ред.]. Это мужчина 53 лет. Состояние на данный момент тяжелое, но стабильное. В данный момент угрозы для жизни я не вижу. Но, так как это острый период травмы, мы говорим все-таки о тяжелом состоянии», - сообщил он.

По словам Тверитнева, мужчина получил сочетанную травму: сложный перелом таза, перелом локтя, общее переохлаждение. Кроме того, у него диагностирована ретроградная амнезия: пострадавший не помнит обстоятельств происшествия.

«Были участки обморожения, но с этим удалось справиться медикаментозно, поэтому, по всей видимости, ампутации чего-либо удастся избежать. Участки обморожения, слава богу, были небольшие», - рассказал анестезиолог-реаниматолог.

С пациентом работают реаниматологи, травматологи, комбустиологи (ожоговые доктора, которые занимаются в том числе и обморожениями). В течение-двух трех дней мужчина будет находиться в реанимации, далее его переведут в травматологию.

«Помощь специалистов из Москвы, я думаю, не понадобится. Справимся своими силами», - считает врач.

Напомним, накануне, 27 декабря недалеко от села Азино в Завьяловском районе Удмуртии потерпел крушение патрульный вертолет Ми-2 с двумя членами экипажа на борту. Поиски воздушного судна и экипажа заняли 10 часов. Командир вертолета скончался на месте. Пассажира доставили в 1-ю РКБ в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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