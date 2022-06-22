Нерукотворный памятник природы «Жемчужина» и «коммуналка» по тарифам Ижевска: как живет микрорайон Люлли

Здесь легко перенестись в детство, когда мы лазили по зарослям и высокой траве, и ничего не было страшно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Деревня Люлли располагается на юге Первомайского района Ижевска. Да, это не отдельный населенный пункт, а часть столицы Удмуртии! 13 км от центра города и ты оказываешься в совершенно другом мире. Здесь чудесно! Доехать можно на автобусе маршрута №6 (5-6 рейсов в день), а также на некоторых пригородных. В очередном выпуске проекта «Вдали от центра» расскажем, чем интересен этот микрорайон.

Расстояние от центра Ижевска до деревни Люлли – всего 15 километров и примерно 15 минут езды на машине Фото: Яндекс. Карты

В конце улицы виднеется Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

По традиции мы заглянули в исторические материалы и узнали, что первое упоминание о деревне датировано 1802 годом. Здесь было 16 дворов и жило 64 человека. Правда, тогда это был починок, а не деревня, который входил в состав Сарапульского округа Завьяловской волости Вятской губернии.

Вот так выглядит микрорайон с вершины холма Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 1891 году в селении Люлли проживало уже 39 семей, а общее количество жителей достигло 328 человек.

«Деревня Люлли расположена при речке Люллинке, в 50 верстах от уездного города и в 4 верстах от волостного правления, школы и церкви. Жители – вотяки, непременные работники (выполняли вспомогательные заводские работа – ред.), православные. Первые поселенцы приехали из села Завьялово (времени не помнят) на «лес», принадлежащий тогда артиллерийскому ведомству. Общество арендует в казне пастбище с платой по 30 копеек с домохозяина. При селении имеется одна мукомольная мельница, в общем владении с 6 домохозяевами села Завьялова», – указано в исторический справке.

Идеальная водная гладь Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 1924 году деревня уже входила в Ижевский уезд, на территории насчитывалось 70 дворов и 387 жителей. Но вернемся из прошлого в настоящее и узнаем, как живет еще одна окраина Ижевска в наши дни.

Прекрасные виды деревни Люлли в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

О ДОРОГАХ И ДОМАХ

На машине до Люллей мы добрались за полчаса, причем дорога на въезде в микрорайон хуже, чем до него. Впрочем, жители еще несколько лет назад жаловались на отсутствие необходимых благ.

Одна из тихих улочек деревни Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Те, кто ездят на автобусах, подождать общественный транспорт могут под крышей павильона. Да, выглядит он не очень привлекательно, но хоть такой есть. Не каждая остановка Ижевска может похвастаться его наличием.

Такая в деревне остановка Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Для того, чтобы прочувствовать атмосферу микрорайона, да и сполна насладиться прекрасными видами, отправляемся на прогулку по деревне Люлли пешком.

Передвигаться по деревне на мотоцикле или квадроцикле гораздо удобнее Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А эту картину мы застали у остановки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Дома в деревне, понятное дело, частные, поэтому очень разные. Тут уж, как говорится, кто во что горазд.

Есть дома кирпичные Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Старые, деревянной постройки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Интересные ворота, правда? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Нечаянно напугали котика Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ГУЛЯЕМ С МЕСТНОЙ ЗНАМЕНИТОСТЬЮ

Гуляя по Люллям, мы встретились с местным активистом Федором Тарасовым, который живет в деревне с детства и очень ее любит. Федор известен тем, что является основателем парка Люллинская жемчужина, а еще он пишет иконы. Одна из них хранится в церкви Казанской иконы Божьей матери в Ижевске, еще несколько увезли с собой жители Бразилии и Франции.

Местный житель Федор Тарасов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Федор с удовольствием провел для нас экскурсию по родной деревне, и сообщил о минусах городской жизни.

«В 90-х нас присоединили к городу: мы были против. Теперь приходится платить за «коммуналку» по ижевским тарифам. А еще сюда потянулись новые жильцы – видимо, из-за близости к городу. Появилось много новых, незнакомых людей, домов стало больше», – рассказывает мужчина.

До чего красивая природа в этой деревне! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За разговорами не заметили, как поднялись по крутому склону и перед нами открылся шикарный вид на Ижевск. Он был как на ладони!

Привет, Ижевск! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Интересно, что это вдали за сфера? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На вершине холма, на месте боев за Ижевск в 1918 году, стоит памятный крест, который наш провожатый сделал своими руками.

Небольшой участок вокруг креста облагорожен Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Именно со стороны Люллей в Ижевск заходили войска Азина Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Следующим объектом нашей экскурсии стал местный пруд, который образовался после постройки плотины для нужд Оружейного завода.

– Я в детстве по другой стороне плавал, – говорит Федор.

– Тут купаться можно? – интересуюсь я.

– А не знаю…

Несмотря на то, что было жарко и очень хотелось окунуться в прохладную воду пруда, купаться мы все же не рискнули.

По этому мостику перебраться на другой берег не получится Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Но вид с него красивый, правда? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ну и конечно мы побывали на водопадах. Для этого, нужно перейти на другую сторону дороги от моста и обнаружить неприметную тропинку. Спускаешься, и вот она – красота!

Водопады в Люллях похожи на Кенские Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вода здесь очень холодная Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Раньше здесь было много мусора, все заросло. Я сам все расчищал. Теперь молодежь приезжает, фотографируется», – рассказывает Федор.

ПРОГУЛКА ПО ЖЕМЧУЖИНЕ ЛЮЛЛЕЙ

Парк «Люллинская жемчужина» – тихое и спокойное место. Я уже как-то пыталась здесь побывать, но не нашла дорогу.

Вот вам небольшая инструкция: нужно добраться до дома на улице Летней, 4, а дальше повернуть на тропинку, которая уходит в поле. Идем мимо него, пока слева не появляется указатель. Не очень приметный, так что смотрите внимательно.

Вот эта дорога ведет к «Люллинской жемчужине» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Указатель подскажет место входа в парк Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Несколько ступенек вниз, и мы оказываемся в приятной прохладе. В полной мере насладиться моментом помешали комары, которые накинулись на нас. В общем, берите с собой на прогулку репелленты!

А вот и речка Люллинка Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Будьте осторожны: ступени очень крутые! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Речка Люллинка больше похожа на ручей, который можно легко перепрыгнуть. Родник, который здесь бежит, Федор назвал именем цесаревича Алексея Романова, и вода из него холодная, но вкусная.

Родник, названный в честь убитого в 1918 году царевича Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Федор позаботился о посетителях, предусмотрев на территории парка скамейки, комфортные спуски, мостики. Все – своими руками.

«Я с детства знаю это место – гулял везде. Раньше тут все было завалено, замусорено… Я все это расчищал, вывозили лишнее «КамАЗами». Теперь красиво», – говорит наш провожатый.

Люллинская жемчужина похожа на Абатский каньон в деревне Старая Бодья Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А вот и мини-водопад Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Указатели помогают ориентироваться на эко-тропе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В парке нас ждала удобная система навигации Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На этом камне можно отдохнуть Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На эко-тропе мы обнаружили огромный гриб Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Это ущелье называется «Аленький цветок» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Помимо комаров, здесь мы обнаружили и майского жука, и это в середине июня, заметьте. А еще здесь очень много муравейников, причем огромных!

Огромный муравейник! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Гуляя по Люллям, я как будто на время вернулась в детство, когда мы лазили по зарослям и высокой траве, когда ничего не было страшно. Все это время меня не покидало чувство душевного и эмоционального комфорта. Стоит приезжать сюда почаще.

От этой водной глади было невозможно оторваться Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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