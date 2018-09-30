По требованию Прокуратуры Первомайского района Ижевска Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов

30 Сент. 13:00 2018-09-30T13:01:08+03:00

Они содержали информацию о способах хищения электроэнергии

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Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов после проверки Прокуратуры Первомайского района Ижевска. Все веб-страницы содержали информацию с перечнем способов хищения электроэнергии.

- Поскольку распространение указанной информации провоцирует граждан на действия, нарушающие требования <...> законодательства, прокуратурой района направлены в суд исковые заявления с требованием признать информацию <...> запрещенной к распространению, - сообщает пресс-служба ведомства.

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