2018-09-30T13:01:08+03:00
Общество

По требованию Прокуратуры Первомайского района Ижевска Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов

Они содержали информацию о способах хищения электроэнергии
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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..Фото: Константин ИВШИН
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Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов после проверки Прокуратуры Первомайского района Ижевска. Все веб-страницы содержали информацию с перечнем способов хищения электроэнергии.

- Поскольку распространение указанной информации провоцирует граждан на действия, нарушающие требования <...> законодательства, прокуратурой района направлены в суд исковые заявления с требованием признать информацию <...> запрещенной к распространению, - сообщает пресс-служба ведомства.

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