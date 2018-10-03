В полиции Ижевска прокомментировали пропажу 10-летней девочки

3 Окт. 08:31 2018-10-03T11:13:19+03:00

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Во вторник, 2 октября, в Ленинском районе Ижевска пропала 10-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску, она вечером не вернулась домой с тренировки. Личный состав отдела полиции был поднят по сигналу «Сбор», присоединились к поискам и добровольцы поисково-спасательного отряда «Регион 18».

- В результате поисковых мероприятий около 7.30 утра 3 октября девочка была обнаружена сотрудниками полка патрульно-постовой службы в подъезде одного из домов на территории Ленинского района Ижевска. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних будут проводить проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства. Впоследствии проведут мероприятия по устранению причин и условий, которые способствовали уходу ребенка из дома.

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