В Ижевске нашли 10-летнюю девочку, которую искали всю ночь

3 Окт. 06:46 2018-10-03T11:34:53+03:00

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В Ижевске удалось найти 10-летнюю девочку, которая пропала 2 октября. Напомним, была информация от поисково-спасательного отряда «Регион 18» о том, что ребенок не вернулся из школы домой. Были организованы поиски в Ленинском районе.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску, на данный момент девочка найдена, ее везут в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Обновление: В полиции Ижевска прокомментировали пропажу 10-летней девочки (продолжение).

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