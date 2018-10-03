В Ижевске нашли 10-летнюю девочку, которую искали всю ночь
В Ижевске удалось найти 10-летнюю девочку, которая пропала 2 октября. Напомним, была информация от поисково-спасательного отряда «Регион 18» о том, что ребенок не вернулся из школы домой. Были организованы поиски в Ленинском районе.
Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску, на данный момент девочка найдена, ее везут в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Обновление: В полиции Ижевска прокомментировали пропажу 10-летней девочки (продолжение).
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