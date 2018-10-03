Пробки в Ижевске достигли 6 баллов: особенно тяжело на перекрестке Орджоникидзе и 40 лет Победы

3 Окт. 07:17 2018-10-03T11:29:18+03:00

Люди выходят из транспорта и добираются до работы пешком

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В среду, 3 октября, в Ижевске образовалась весьма острая проблема с пробками. Если и раньше утром было сложно на некоторых участках, то сегодня в городе пробки достигли уже 6 баллов по сервису Яндекс.

Особенно сложная ситуация на перекрестке улиц Орджоникидзе и 40 лет Победы. Там скорость движения не превышает 5 км/ч. А все потому, что троллейбус перегородил полосы. Также тяжело людям, которые сейчас на перекрестке Ленина - 40 лет Победы. И, в принципе, движение по улице Ленина в сторону центра затруднено.

Традиционно пробка скопилась на улице Новоажимова и Удмуртская (в районе Ленина и УдГУ). Тяжко на улице Кирова (стоят в обе стороны) и на перекрестке с Пушкинской.

Стоит заранее проложить маршрут, прежде чем выбраться из дома.

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