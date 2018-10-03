2018-10-03T16:18:44+03:00
Общество

В семи школах Ижевска начали свою работу медицинские и инженерные классы

Впоследствии дети смогут проводить совместную работу с ведущими компаниями республики и России
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В 2018-2019 учебном году в школах Ижевска открылись новые профильные классы. Как сообщает пресс-служба города, у них два направления – медицинское и инженерное.

- Медицинские классы работают в пяти образовательных организациях города. В проекте участвуют учреждения здравоохранения совместно с ИГМА и Ижевским медицинским колледжем, - сообщили в пресс-службе.

Инженерные 8-е и 10-е классы есть в трех лицеях, гимназии №56 и школе №89. В рамках проекта реализуются образовательные программы детского технопарка «Кванториум», образовательные программы совместно с ИжГТУ, УдГУ и при участи высокотехнологичных предприятий республики.

- Планируется, что ученики профильных медицинских и инженерных классов будут участвовать в предпрофессиональных научно-практических конференциях, олимпиадах и экзаменах, - уточнили в пресс-службе.

Впоследствии школьники получат возможность работать совместно с ведущими компаниями и предприятиями Удмуртии и России.

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