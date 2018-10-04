Питание в ряде школ Ижевска могут отдать на аутсорсинг федеральным компаниям

4 Окт. 10:25 2018-10-04T10:25:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Питание в ряде ижевских школ могут передать на аутсорсинг федеральным компаниям.

- Поступают инвестиционные предложения от крупных федеральных компаний, которые не только занимаются организацией питания школьников, но и берут на себя затраты по переоборудованию и ремонту школьных столовых, - рассказал и.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Так, потенциальные инвесторы могут отремонтировать столовые и заменить старое оборудование. На каждую школу планируют выделить от 300 тысяч до 3,5 млн рублей.

Отметим, что ранее в соцсетях была информация о том, что подобные компании будут поставлять в школы полуфабрикаты, однако по данным администрации города, эта информация неверна. Все компоненты для приготовления школьных обедов будут закупаться в Удмуртии, а система приготовления и стоимость питания не изменится.

Подробнее - на сайте города Ижевска izh.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ульяна Кайшева: я остаюсь в Удмуртии (Продолжение)

- В семи школах Ижевска начали свою работу медицинские и инженерные классы (Продолжение)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».