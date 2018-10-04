2018-10-04T13:48:12+03:00
Общество

Школа полиции «СтрИж» открылась в Ижевске

Подростки, мечтающие работать в правоохранительных органах, смогут пройти специальную подготовку
Елена Перевощикова
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Расшифровывается название как «Служу тебе, родной Ижевск!»Расшифровывается название как «Служу тебе, родной Ижевск!»Фото: Архив КП
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На базе Дворца детского (юношеского) творчества откроется новый городской сетевой профориентационно-образовательный проект «Школа полиции «СтрИж». Расшифровывается название как «Служу тебе, родной Ижевск!». Об этом журналистам 3 октября рассказали директор Дворца детского (юношеского) творчества Наталья Головкова и начальник отделения подготовки кадров отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом МВД по Удмуртии Светлана Потапова.

Ребята, которые хотят посвятить свою жизнь работе в МВД или других силовых структурах, теперь имеют возможность основательно подготовиться к поступлению в профильный вуз. Уже около 200 учеников из более чем 10 школ столицы республики проходят обучение в школе полиции - №№ 8, 20, 28, 34, 40, 59, 60, 74, 84, 86.

Таким образом, планируется создать единую муниципальную сетевую модель по профориентации и предпрофильной подготовке учащихся в высшие учебные заведения, а также патриотическому воспитанию.

Обучение включает в себя правовую, строевую, огневую, медицинскую подготовку, основы личной безопасности, правила дорожного движения, основы психологии и коммуникации, навыки выживания в сложных условиях.

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