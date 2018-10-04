2018-10-04T16:04:53+03:00
Общество

5 октября водителей Ижевска проверят на трезвость

Массовые проверки пройдут с 16 до 24 часов
Диана ФИЛИМОНОВА
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пресс-служба УМВД России по Ижевскупресс-служба УМВД России по Ижевску
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Массовые проверки водителей на трезвость пройдут с 16 до 24 часов 5 октября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску. Водителей просят с пониманием отнестись к требованию инспектора остановиться.

- При отсутствии признаков административных правонарушений и признаков алкогольного или наркотического опьянения время общения с сотрудниками полиции будет минимальным, - говорится в сообщении.

Отмечено, что за 9 месяцев к ответственности было привлечено порядка 1 500 нетрезвых водителей, еще 600 отказались от прохождения алкотестов.

Напомним, если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, позвоните в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 415-700, 415-701.

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