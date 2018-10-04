2018-10-05T10:28:05+03:00
Общество

В Удмуртии наградили лучших учителей

Им вручены денежные премии
Диана ФИЛИМОНОВА
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пресс-служба главы и правительства республикипресс-служба главы и правительства республики
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4 октября, накануне праздника Дня учителя, в резиденции главы республики состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Поощрение лучших учителей и педагогических работников Удмуртской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

13 лучших учителей награждены премиями в 200 тысяч рублей из федерального бюджета, еще 50 учителей – по 57,5 тысячи из регионального бюджета. Награды победителям вручила зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

- Кроме того, были определены 50 лучших педагогических работников иных категорий, которые также получили из республиканского бюджета по 57 500 рублей, - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что конкурс проводится с 2010 года. В этом году в нем приняло участие 245 человек.

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