В Удмуртии наградили лучших учителей
4 октября, накануне праздника Дня учителя, в резиденции главы республики состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Поощрение лучших учителей и педагогических работников Удмуртской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
13 лучших учителей награждены премиями в 200 тысяч рублей из федерального бюджета, еще 50 учителей – по 57,5 тысячи из регионального бюджета. Награды победителям вручила зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.
- Кроме того, были определены 50 лучших педагогических работников иных категорий, которые также получили из республиканского бюджета по 57 500 рублей, - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что конкурс проводится с 2010 года. В этом году в нем приняло участие 245 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Школа полиции «СтрИж» открылась в Ижевске
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ульяна Кайшева: я остаюсь в Удмуртии
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»