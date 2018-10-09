2018-10-10T11:28:59+03:00
Общество

На улице Карла Маркса в Ижевске появится «лежачий полицейский»

Ограничение обустроят у остановок «Центральный универмаг»
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Искусственная неровность появится на Карла Маркса в Ижевске. Как сообщает пресс-служба города, «лежачий полицейский» будет оборудован вблизи трамвайных остановок «Центральный универмаг».

Согласно распоряжению, организовать работы по обустройству неровностей, нанесению дорожной разметки и установке знаков поручено Службе благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска.

Отметим, в апреле 2018 года на этом участке произошло смертельное ДТП. Водитель «Инфинити», ехавший со скоростью около 105 км/ч, сбил мальчика, который шел к остановке. Суд признал его виновным в нарушении ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и назначил ему 1,5 года колонии-поселения. (подробнее)

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