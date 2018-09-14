Почему водитель «Инфинити», сбивший ребенка в центре Ижевска, получил всего 1,5 года колонии-поселения?

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-14T15:35:59+03:00

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Сегодня, 14 сентября, в Октябрьском районном суде Ижевска вынесли приговор в отношении 28-летнего ижевчанина, который насмерть сбил 16-летнего подростка на улице Карла Маркса. Этот процесс длился несколько месяцев. На каждом заседании зал был полон: поддержать родителей приходили друзья погибшего Максима (имя изменено, – прим. ред.) и его учителя.

Что произошло?

Трагедия произошла около 21:40 26 апреля. Все случилось очень быстро, никто ничего не успел понять. Максим шел с дополнительных курсов вместе с друзьями. Затем они спустились по лестнице от кинотеатра «Ижсталь» (улица Карла Маркса) и остались на тротуаре ждать трамвай. Когда он подъехал, подросток попрощался с друзьями, посмотрел по сторонам (как рассказали на суде очевидцы) и спокойно начал переходить дорогу. В этот момент его сбил «Инфинити», который ехал в сторону улицы Кирова.

После удара автомобиль перелетел через трамвайные пути и оказался на другой стороне дороги.

– По словам очевидцев, автолюбитель сильно превысил скорость: вместо положенных 40 км/ч, он ехал за 100 км/ч, – рассказал тогда начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

44 штрафа за превышение скорости

После экспертиз, поиска свидетелей стало известно, что водитель «Инфинити» был трезв и много раз нарушал правила дорожного движения. С мая 2017 года по апрель 2018 года он «заработал» 44 штрафа за нарушение правил дорожного движения, из них 30 – за превышение скорости.

Мужчина вспоминает, как ехал в тот вечер по улице Карла Маркса в сторону улицы Кирова. Остановился на «красный» на перекрестке Карла Маркса – Бородина, а потом резко набрал скорость и поехал дальше. По его словам, он ехал около 70-80 км/ч, обогнал пару впереди едущих машин, уже видел хорошо освещенный пешеходный переход у Центральной площади. И, по его словам, ни на нем, ни на тротуаре людей не было. Поэтому и не сбросил скорость.

Пешехода он увидел лишь метров на 15-30 до перехода. Так как в этот момент авто уже было близко к зебре, то он успел только выкрутить руль влево и попытаться экстренно затормозить. Но столкновение все равно произошло.

Во время заседаний подсудимый несколько раз менял и свои показания относительно скорости, с которой ехал: сначала говорил о 70-80 км/ч, потом – 80-85 км/ч, а затем сказал, что признает скорость, которая была установлена в ходе следственного эксперимента – не менее 105 км/ч.

«Он всегда смотрел по сторонам!»

Семья Вахрушевых (фамилия изменена, – прим. ред.) было многодетной: мама, папа, Максим и две сестры.

– Мы никогда не боялись трудностей, преодолевали их и воспитывали своих детей, – со слезами на глазах говорит глава семейства Игорь (имя изменено. – Прим. ред.). – Максим был моей поддержкой: он как раз вырос и духовно, и физически. Он во всем мне помогал, на него можно было положиться! Помню, как он смотрел на меня сверху, потому что был уже выше, хлопал по плечу и шутливо спрашивал: «Ну что, пап?». Теперь я лишился наследника…

Во время следствия, водитель «Инфинити» признал свою вину, но отметил, что вина пешехода тоже есть, ибо он не убедился в безопасности. С этим категорически не согласны родители погибшего Максима.

– У меня до сих пор не укладывается это в голове, – говорит папа погибшего. – В тот вечер сын нам не звонил, хотя было уже около 10 вечера, мы заволновались. Когда дозвонились, какая-то девушка нам сказала, что Максима сбила машина, и его больше нет… Я знаю своего сына, он всегда смотрел по сторонам, прежде чем перейти дорогу, и этот раз не был исключением. Просто чудо, что на остановке больше не было людей, иначе только одним погибшим бы не обошлось.

1,5 года колонии-поселения

14 сентября в 9:00 в зале суда вновь собрались десятки людей, чтобы услышать окончательный вердикт. Чтобы зачитать приговор по этому громкому делу, судье понадобилось около часа.

- При назначении наказания суд учел, что подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, он ранее не судим, совершил неосторожное преступление средней тяжести, пытался оказать помощь потерпевшему непосредственно сразу после совершения преступления, вызвал скорую помощь, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, раскаивается в содеянном, совершил иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, характеризуется положительно, а так же наличие на иждивении парализованного близкого родственника, - комментируют в пресс-службе суда.

Вместе с тем, суд учел, что имеются многочисленные факты привлечения подсудимого к административной ответственности в области безопасности дорожного движения, в том числе за превышение скорости.

Итог: 1,5 года колонии-поселения и лишение прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года. Кроме этого, подсудимый должен будет выплатить 1,69 млн рублей пострадавшим в качестве моральной компенсации.