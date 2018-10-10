2018-10-10T11:15:40+03:00
Экономика

Завод «Буммаш» учредили в Ижевске

Он располагается по тому же юридическому адресу, что и ликвидируемый «Ижметмаш»
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Сергей ГрачёвСергей Грачёв
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ООО «Завод «Буммаш» учредили в Ижевске. Регистрация общества произошла 9 октября 2018 года, сообщает «Коммерсант-Удмуртия».

Новое юридическое лицо зарегистрировано по адресу: Воткинское шоссе, 170В, там же, где располагается ликвидируемый завод «Ижметмаш». Генеральный директор «Буммаша» - Олег Лашкарев.

Уставной капитал предприятия – 50 млн рублей, 99,9% акций в нем у учредителя – ООО «РНГО», еще 0,1% - у генерального директора «РНГО» Ивана Елагина.

Головной компанией завода выступает ООО «Бел Ойл», аффилированное с «Татнефтью».

Напомним, что ликвидация «Ижметмаша» началась в августе этого года (подробнее).

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