Хоккейная команда «Ижсталь» уступила «Дизелю»

10 Окт. 10:41 2018-10-10T11:08:59+03:00

Ижевские спортсмены забили четыре шайбы в ворота соперника

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Хоккеисты «Ижстали» уступили 9 октября в матче с пензенским «Дизелем». Финальный счет игры – 4:5, сообщает пресс-служба «сталеваров».

Шайбы в ворота соперника забили Валентин Макаров, Кирилл Афанасьев, Василий Хабаров и Владислав Кодола.

– Полностью проспали первый период, пропустили совершенно ненужные два гола. Пришлось в перерыве «завинчивать гаечки», - отметил на послематчевой пресс-конференции старший тренер ижевской команды Алексей Вахрушев.

Следующая игра «Ижстали» пройдет также на домашней площадке 11 октября в 19:00 с казанским «Барсом».

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