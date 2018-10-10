Хоккейная команда «Ижсталь» уступила «Дизелю»
Хоккеисты «Ижстали» уступили 9 октября в матче с пензенским «Дизелем». Финальный счет игры – 4:5, сообщает пресс-служба «сталеваров».
Шайбы в ворота соперника забили Валентин Макаров, Кирилл Афанасьев, Василий Хабаров и Владислав Кодола.
– Полностью проспали первый период, пропустили совершенно ненужные два гола. Пришлось в перерыве «завинчивать гаечки», - отметил на послематчевой пресс-конференции старший тренер ижевской команды Алексей Вахрушев.
Следующая игра «Ижстали» пройдет также на домашней площадке 11 октября в 19:00 с казанским «Барсом».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Завод «Буммаш» учредили в Ижевске (подробнее)
Количество кандидатов на пост главы Ижевска сократилось до 20 (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Спорт: хоккей»