2018-10-10T11:08:59+03:00
Спорт

Хоккейная команда «Ижсталь» уступила «Дизелю»

Ижевские спортсмены забили четыре шайбы в ворота соперника
Ульяна КОЛМОГОРОВА
Поделиться:
архив редакцииархив редакции
Изменить размер текста:

Хоккеисты «Ижстали» уступили 9 октября в матче с пензенским «Дизелем». Финальный счет игры – 4:5, сообщает пресс-служба «сталеваров».

Шайбы в ворота соперника забили Валентин Макаров, Кирилл Афанасьев, Василий Хабаров и Владислав Кодола.

– Полностью проспали первый период, пропустили совершенно ненужные два гола. Пришлось в перерыве «завинчивать гаечки», - отметил на послематчевой пресс-конференции старший тренер ижевской команды Алексей Вахрушев.

Следующая игра «Ижстали» пройдет также на домашней площадке 11 октября в 19:00 с казанским «Барсом».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Завод «Буммаш» учредили в Ижевске (подробнее)

Количество кандидатов на пост главы Ижевска сократилось до 20 (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Спорт: хоккей»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска