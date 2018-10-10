Госсовет Удмуртии про передачу школьного питания федеральным компаниям: «Это в большей степени слухи»

10 Окт. 11:45 2018-10-10T11:45:55+03:00

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Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов выразил сомнения насчет передачи школьного питания в Ижевске федеральным компаниям.

– Это в большей степени слухи. Это уже не в первый раз. Мы хотели уйти в свое время на фаст-фуды, один большой комбинат построить. Был такой проект. Но почему-то от него отказались. Не созрели, видимо, еще, – прокомментировал Варламов.

Он добавил, что на сегодняшний день в столице Удмуртии столовые у 99 школ из 111 переведены на аутсорсинг с местными производителями. Владимир Варламов отметил, что эти компании не раз проходили проверки, имеют все необходимые документы, а в столовых, которые они обслуживают, стоит самое современное оборудование.

– И сегодня говорить о том, что у нас плохое оборудование в школьных столовых Ижевска стоит, и что сейчас некий федерал придет и оборудование нам новое поставит, и у нас все сразу зацветет и запахнет – не знаю. <…> Ну сократим мы потребление в школьных столовых нашей продукции, лучше от этого будет кому-то или хуже? Нельзя просто руководствоваться некими новшествами, которые в Москве происходят. Надо трансформировать все на себя, регион и на то, что мы тут производим, – подытожил Варламов.

Напомним, что в конце сентября и.о. замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков сообщил о том, что вопросы питания учеников ряда городских школ могут быть переданы на аутсорсинг федеральным компаниям. Эта мера позволит привлечь деньги на ремонт столовых. До 3,5 млн рублей в рамках одного учебного заведения.

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