Количество пригородных поездов из Ижевска в Нижнекамск временно сократят
С 12 октября сократится количество пригородных поездов сообщением Нижнекамск – Ижевск. Об этом сообщается в официальной группе «ППК АО «Содружество» «ВКонтакте».
Отмечается, что из-за проведения ремонтных работ из расписания выводятся следующие поезда:
- поезд №6675/6676 сообщением Ижевск – Нижнекамск и №6677/6678 сообщением Нижнекамск – Ижевск 13,16,19,22 и 25 октября;
- поезд №6749/6750 сообщением Ижевск – Нижнекамск 12,13,19,20 и 26 октября;
- поезд №6751/6752 сообщением Нижнекамск – Ижевск 13,14,20,21 и 27 октября.
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