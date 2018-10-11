Количество пригородных поездов из Ижевска в Нижнекамск временно сократят

11 Окт. 08:10 2018-10-11T11:26:49+03:00

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С 12 октября сократится количество пригородных поездов сообщением Нижнекамск – Ижевск. Об этом сообщается в официальной группе «ППК АО «Содружество» «ВКонтакте».

Отмечается, что из-за проведения ремонтных работ из расписания выводятся следующие поезда:

- поезд №6675/6676 сообщением Ижевск – Нижнекамск и №6677/6678 сообщением Нижнекамск – Ижевск 13,16,19,22 и 25 октября;

- поезд №6749/6750 сообщением Ижевск – Нижнекамск 12,13,19,20 и 26 октября;

- поезд №6751/6752 сообщением Нижнекамск – Ижевск 13,14,20,21 и 27 октября.

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