Двое школьников украли автомат со жвачками в Ижевске

11 Окт. 08:30 2018-10-11T08:30:36+03:00

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В Ижевске задержаны двое школьников 2003 и 2004 года рождения, подозреваемые в краже автомата с жевательными резинками. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Отмечено, что инцидент произошел в одном из магазинов по улице Карла Маркса. Ущерб составил 37 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории г. Ижевска, - говорится в сообщении.

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