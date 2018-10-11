Двое школьников украли автомат со жвачками в Ижевске
В Ижевске задержаны двое школьников 2003 и 2004 года рождения, подозреваемые в краже автомата с жевательными резинками. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.
Отмечено, что инцидент произошел в одном из магазинов по улице Карла Маркса. Ущерб составил 37 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории г. Ижевска, - говорится в сообщении.
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