2018-10-11T09:02:31+03:00
Общество

Почти 254 килограмма некачественного мяса изъяли в Удмуртии

Кроме того, закрыли три предприятия
Диана ФИЛИМОНОВА
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Мясо было обнаружено в ходе проверок РоспотребнадзораМясо было обнаружено в ходе проверок РоспотребнадзораФото: Архив КП
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253,7 кг некачественного мяса было изъято из оборота в ходе проверок Роспотребнадзора по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Отмечено, что партии изымали в случае нарушения условий хранения, истекшего срока годности, отсутствия маркировки или документов, подтверждающих безопасность продукции. По результатам проверок было вынесено 34 постановления о привлечении к административной ответственности.

- Всего наложено 23 штрафа (на юридических лиц - 3, на индивидуальных предпринимателей - 11, на должностных лиц - 6, на граждан – 3) на общую сумму 266 200 рублей, выдано 11 предупреждений в адрес хозяйствующих субъектов, - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, на 30-50 суток закрыли 3 предприятия Удмуртии: кафе-бар по изготовлению шаурмы в Ижевске и два общепита в Воткинске.

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