Невменяемый житель Удмуртии грозился взорвать жилой дом

11 Окт. 09:58 2018-10-11T11:21:46+03:00

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56-летний житель города Глазова грозился взорвать жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Отмечено, что инцидент произошел в конце июля этого года: мужчина позвонил по экстренному номеру 112 и сообщил о намерении взорвать дом, если ему не сообщат номер главы Удмуртии.

- Мужчина заперся у себя в квартире, исполнить требование сотрудников полиции открыть дверь отказался и продолжил требовать связаться с Главой республики. При этом мужчина перевел переключатели конфорок газовой плиты в открытое положение, заблаговременно открыв окна, чтобы концентрация газа не оказалась достаточной для производства взрыва, - поясняют в пресс-службе.

Сотрудники полиции пресекли действия мужчины. Он признан невменяемым. Сейчас рассматривается вопрос о принудительном лечении мужчины.

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