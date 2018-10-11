В Ижевске пропала 16-летняя девушка

11 Окт. 10:31 2018-10-11T10:32:18+03:00

Она отправилась в магазин на такси

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В Ижевске ищут Хайдарову Мафтуну Насирходжаевну, 2002 года рождения. Об этом сообщает «ПСО РЕГИОН 18».

Известно, что 10 октября девушка отправилась на такси из деревни Старый Чультем в Ижевск, в магазин для покупки куртки. В последний раз на связь выходила в 17.30. После этого ни о ней, ни о таксисте ничего не известно.

Приметы Мафтуны: на вид девушке 16 лет, рост около 150 см, телосложение среднее, волосы черные ниже плеч. На момент пропажи была одета в серый вязаный свитер до колен, черные джинсы, черные ботинки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении девушки, незамедлительно сообщите об этом по телефону горячей линии «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951 195 29 71, или в полицию по телефону 02 (102 с мобильного).

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