2018-10-15T13:31:15+03:00
Общество

Пропавшую 16-летнюю жительницу Удмуртии нашли в Московской области

Девушка уже доставлена в Ижевск
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: ПСО «Регион 18»Фото: ПСО «Регион 18»
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16-летнюю девушку из Удмуртии, которая пропала на прошлой неделе, нашли в Московской области, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Напомним, девушка пропала 10 октября. Из дома в деревне Старый Чультем (Завьяловский район) она поехала на такси в Ижевск, чтобы купить куртку. В последний раз на связь выходила в 17:30, а после этого ни о ней, ни о таксисте не было никакой информации. (подробнее)

- Сотрудниками полиции проверялись торговые центры, были осуществлены запросы в службы такси. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили, что девушка находится в Московской области, - сообщают в ведомстве.

Сейчас пропавшая доставлена в Удмуртию и помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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