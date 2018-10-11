В Удмуртии наладят проезд на 22 непроезжих участках дорог
До конца года в Удмуртии наладят проезд на 22 непроезжих участках дорог. Как сообщает пресс-служба Миндортранса, дорожникам предстоит привести в нормативное состояние около 79 км дорог.
Отмечено, что два непроезжих участка – в Алнашском и Балезинском районах, уже приведены в порядок благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Еще на 16 участках в этом месяце восстановят изношенное покрытие и организуют водоотвод.
- Оставшиеся участки дорог из списка будут поддерживать в проезжем состоянии в рамках государственных контрактов на содержание до момента полноценного ремонта в 2019 либо в 2020 году. В настоящий момент по содержанию выполнены работы уже на 22 участках из 41 запланированного, - сообщает пресс-служба.
Тем не менее, в некоторых районах республики - Игринском, Шарканском и Завьяловском, существует риск неосвоения субсидий, выделенных из республиканского бюджета на выполнение программы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Миндортранс Удмуртии накажет водителей, которые мусорят на обочинах
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Время продажи алкоголя в Удмуртии останется прежним
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»