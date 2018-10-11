9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске
10 октября в Ижевске был совершен наезд на 9-летнего мальчика в момент, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
ДТП произошло около 19.30 напротив дома №58 на улице 40 лет Победы. За рулем автомобиля «Ниссан» находилась женщина 1985 года рождения.
- В результате ДТП малолетний пешеход получил травмы. Необходимо отметить что, на пешеходе отсутствовали световозвращающие элементы, - сообщили в Госавтоинспекции.
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