2018-10-11T15:43:53+03:00
Общество

Команда ХК «Ижсталь» пополнилась новым защитником

Хоккеист является воспитанником ижевской школы хоккея
Диана ФИЛИМОНОВА
Поделиться:
Сегодня вечером состоится матч «Ижсталь» - «Барс»Сегодня вечером состоится матч «Ижсталь» - «Барс»Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Команда ХК «Ижсталь» пополнилась новым игроком, 24-летним воспитанником ижевской школы хоккея Иваном Сухих. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Долгое время играл в системе тольяттинской «Лады», - говорится в сообщении. - Нынешний сезон начал в ангарском «Ермаке», в составе которого сыграл 6 матчей, результативными очками не отметился.

В то же время команду покинул нападающий Алексей Факиров. В составе «сталеваров» он сыграл один матч.

Кстати, сегодня, 11 октября, в 19.00 состоится матч «Ижсталь» - «Барс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хоккейный клуб «Ижсталь» покинули двое защитников

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спортивные клубы Удмуртии будет продвигать маркетинговое агентство Global Star Russia

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска