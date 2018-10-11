Команда ХК «Ижсталь» пополнилась новым защитником
Команда ХК «Ижсталь» пополнилась новым игроком, 24-летним воспитанником ижевской школы хоккея Иваном Сухих. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
- Долгое время играл в системе тольяттинской «Лады», - говорится в сообщении. - Нынешний сезон начал в ангарском «Ермаке», в составе которого сыграл 6 матчей, результативными очками не отметился.
В то же время команду покинул нападающий Алексей Факиров. В составе «сталеваров» он сыграл один матч.
Кстати, сегодня, 11 октября, в 19.00 состоится матч «Ижсталь» - «Барс».
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