Команда ХК «Ижсталь» пополнилась новым защитником

11 Окт. 14:59 2018-10-11T15:43:53+03:00

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Команда ХК «Ижсталь» пополнилась новым игроком, 24-летним воспитанником ижевской школы хоккея Иваном Сухих. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Долгое время играл в системе тольяттинской «Лады», - говорится в сообщении. - Нынешний сезон начал в ангарском «Ермаке», в составе которого сыграл 6 матчей, результативными очками не отметился.

В то же время команду покинул нападающий Алексей Факиров. В составе «сталеваров» он сыграл один матч.

Кстати, сегодня, 11 октября, в 19.00 состоится матч «Ижсталь» - «Барс».

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