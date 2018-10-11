Чемпион Паралимпийских игр из Удмуртии стал послом ГТО
Чемпион Паралимпийских игр из Удмуртии Владислав Лекомцев назначен послом ГТО. Торжественная церемония вручения состоялась сегодня, 11 октября, на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».
- Главной задачей посла ГТО является популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни и выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения, - сообщается на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Среди послов – заслуженные мастера спорта, рекордсмены и чемпионы. Владислав Лекомцев стал одним из шести спортсменов, представляющих Приволжский федеральный округ.
СПРАВКА «КП»:
Владислав Лекомцев – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам.
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