2018-10-11T17:01:38+03:00
Общество

Чемпион Паралимпийских игр из Удмуртии стал послом ГТО

Он займется популяризацией спорта и физической культуры
Диана ФИЛИМОНОВА
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Владислав Лекомцев – призер Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкамВладислав Лекомцев – призер Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкамФото: Архив КП
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Чемпион Паралимпийских игр из Удмуртии Владислав Лекомцев назначен послом ГТО. Торжественная церемония вручения состоялась сегодня, 11 октября, на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

- Главной задачей посла ГТО является популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни и выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения, - сообщается на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Среди послов – заслуженные мастера спорта, рекордсмены и чемпионы. Владислав Лекомцев стал одним из шести спортсменов, представляющих Приволжский федеральный округ.

СПРАВКА «КП»:

Владислав Лекомцев – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам.

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