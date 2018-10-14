Уснул за рулем: в ДТП в Удмуртии пострадали женщина и годовалый ребенок

14 Окт. 13:53 2018-10-14T13:53:41+03:00

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29-летняя женщина и ее ребенок 2017 года рождения госпитализированы после ДТП, которое произошло в Удмуртии сегодня, 14 октября. На 291-м километре автодороги Елабуга-Пермь, на повороте в поселок Зура, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал в кювет. От удара машина перевернулась в нескольких метрах от дороги, сообщил начальник отдела пропаганды Управления ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

Мужчина перевозил в машине свою дочь и двух маленьких детей – 2015 и 2017 года. После ДТП всех их доставили в больницу, но госпитализация потребовалась только двоим.

Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что он уснул за рулем.

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