Уснул за рулем: в ДТП в Удмуртии пострадали женщина и годовалый ребенок
29-летняя женщина и ее ребенок 2017 года рождения госпитализированы после ДТП, которое произошло в Удмуртии сегодня, 14 октября. На 291-м километре автодороги Елабуга-Пермь, на повороте в поселок Зура, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал в кювет. От удара машина перевернулась в нескольких метрах от дороги, сообщил начальник отдела пропаганды Управления ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.
Мужчина перевозил в машине свою дочь и двух маленьких детей – 2015 и 2017 года. После ДТП всех их доставили в больницу, но госпитализация потребовалась только двоим.
Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что он уснул за рулем.
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