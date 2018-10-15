Эксперты: первый снег в Ижевске выпадет после 20 октября
Первый снег в Ижевске можно ожидать после 20 октября. Об этом «Комсомолке» рассказал биолог-практик и преподаватель Удмуртского государственного университета Дмитрий Адаховский.
– Когда мы говорим о снеге, то правильнее говорить о выпадении осадков в твердой фазе. Несколько дней назад в городе уже была небольшая снежная крупа. В принципе, это уже можно считать осадками в твердой фазе. Конечно, настоящего снега не было, даже с формированием хотя бы временного снежного покрова, – отметил эксперт.
По словам Адаховского, период с 20 октября по середину ноября – переходный – может установиться временный снежный покров. Постоянный же устанавливается о после 15 ноября.
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