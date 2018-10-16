2018-10-16T15:38:28+03:00
Политика

Главу Ижевска выберут 18 октября

На пост градоначальника претендуют глава Глазова и замглавы администрации Сарапула
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Имя нового главы Ижевска станет известно в пятницу, 18 октября. Как сообщает пресс-служба города, в этот день состоится внеочередная сессия Городской думы, где депутаты выберут одного из двух претендентов на должность градоначальника. Конкурсом определены два претендента – глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков.

Напомним, конкурс по выбору кандидатов на пост градоначальника прошел 15 октября. Двоих финалистов выбрали из 16 участников, хотя изначально на конкурс заявлялся 21 человек. (подробнее)

Важно отметить, конкурс по отбору претендентов на пост главы Ижевска прошел во второй раз. В августе 2018 года градоначальника выбрать не смогли – лидеру Константину Сунцову не хватило для назначения пяти голосов.

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