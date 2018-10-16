2018-10-16T16:08:34+03:00
Происшествия

Следователи Удмуртии проверят ДТП, в котором погибло два человека

На трассе Ижевск-Воткинск столкнулись «Газель» и «МАЗ»
Валерия ШАНЬГИНА
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Следователи Удмуртии проводят доследственную проверку по факту ДТП, которое произошло утром 16 октября на трассе Ижевск-Воткинск. Авария унесла жизни двух человек, еще трое госпитализированы.

Установлено, что около 8:30 автомобиль «МАЗ», двигавшийся в сторону Ижевска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузо-пассажирской «Газелью».

- В результате столкновения водитель автомобиля «МАЗ», 62-летний житель Твери, и один из пассажиров «Газели» - 30-летний житель села Дебесы Удмуртской Республики погибли. С тяжелыми травмами в больницу доставлены два пассажира «Газели» и водитель, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. - По результатам проверки будет дана оценка действиям лиц, организовавшим перевозку пассажиров, по ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Газель», по данным следователей, был арендован для перевозки рабочих в Воткинск. Там они должны были провести работы по благоустройству городской территории.

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