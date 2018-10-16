В Удмуртии автобус насмерть сбил пешехода
Вчера, 15 октября около 18:40 в Воткинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
52-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на пешехода, которая шла по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. 59-летняя женщина получила смертельную травму.
ГИБДД напоминает, что основными путями пешеходного движения вдоль проезжей части являются тротуары и пешеходные дорожки, и только при их отсутствии допускается использовать обочины. Кроме того, в темное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы.
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