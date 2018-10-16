2018-10-16T13:49:04+03:00
Происшествия

В Удмуртии автобус насмерть сбил пешехода

Пенсионерка шла без светоотражающих элементов
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

Вчера, 15 октября около 18:40 в Воткинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

52-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на пешехода, которая шла по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. 59-летняя женщина получила смертельную травму.

ГИБДД напоминает, что основными путями пешеходного движения вдоль проезжей части являются тротуары и пешеходные дорожки, и только при их отсутствии допускается использовать обочины. Кроме того, в темное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На трассе Ижевск-Воткинск столкнулись два грузовика (подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Трое жителей Ижевска будут осуждены за продажу аналога «Виагры» (подробнее)

Ижевчанин стал героем программы «Зал суда» (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главу Ижевска выберут 18 октября
Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей
Трое жителей Ижевска будут осуждены за продажу аналога «Виагры»
В Ижевске за торговлю опасной птицей задержан иностранец
Ижевчане высадили более 200 кг желудей у поселка Машиностроителей
На трассе Ижевск-Воткинск столкнулись два грузовика
Сборная из Удмуртии по следж-хоккею выступит на чемпионате России
Ижевск «утонул» в тумане
Ижевчанин стал героем программы «Зал суда»
В Удмуртии пройдет большой этнографический диктант-2018
Более 850 пожаров произошло в Удмуртии с начала года
Ижевчане нарисовали пародию на «Утро в сосновом бору» на стене дома на Карла Маркса
Пьяный 50-летний ижевчанин угнал автобус и заехал на нем на детскую площадку
До 10 лет лишения свободы грозит трем жителям Удмуртии за сексуальное насилие над товарищем
Симфонический оркестр Удмуртии выступит в филармонии с новой программой
Эксперты: первый снег в Ижевске выпадет после 20 октября
Глава Глазова и замглавы администрации Сарапула стали кандидатами на должность главы Ижевска
В магазинах электроники Удмуртии начались продажи системы «Умный дом» от «Ростелекома»
Шестнадцати жителям Удмуртии назначили штраф за уклонение от призыва