В Удмуртии автобус насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-16T13:49:04+03:00

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Вчера, 15 октября около 18:40 в Воткинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

52-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на пешехода, которая шла по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. 59-летняя женщина получила смертельную травму.

ГИБДД напоминает, что основными путями пешеходного движения вдоль проезжей части являются тротуары и пешеходные дорожки, и только при их отсутствии допускается использовать обочины. Кроме того, в темное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы.

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