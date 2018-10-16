2018-10-16T16:22:42+03:00
Общество

В Ижевске ожидается усиление ветра

Погода ухудшится 17 октября
Валерия ШАНЬГИНА
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Днем 17 октября в Ижевске ожидается усиление северо-западного ветра – порывы достигнут 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Удмуртгидрометцентр. Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

Отметим, ижевчане могут оставлять сообщения о поваленных деревьях и сломанных конструкциях через сервис «Сделаем Ижевск лучше». Также можно сообщить о последствиях в круглосуточную городскую «Службу 072» (с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072).

- По вопросам ликвидации поваленных деревьев, сломанных конструкций на придомовой территории необходимо обращаться в организацию, которая занимается обслуживанием многоквартирного дома, - управляющую компанию или ТСЖ. За порядок на общегородских территориях отвечает Служба благоустройства и дорожного хозяйства (телефон 78-72-78), - сказано в сообщении.

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