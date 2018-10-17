Выставка, посвященная памяти Александра Волкова открылась в Ижевске
В национальном музее имени Кузебая Герда, в преддверие Дня государственности республики, открылась выставка, посвященная памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Экспозиция, получившая название «Под личную ответственность» - это личные вещи и документы президента. Новейшая история Удмуртии представляется через автобиографические воспоминания первого президента.
- При подготовке выставки авторы использовали и методику, так называемой, устной истории (Oral Hitstory) — в экспозиции присутствуют видеозаписи бесед с современниками А.А. Волкова — сторонниками и оппозиционерами — о постперестроечном социально-экономическом кризисе, противостоянии муниципальной и республиканской властей, строительстве знаковых объектов, о приезде в республику первых лиц государства и не только, - сообщают в пресс-службе.
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