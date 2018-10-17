2018-10-17T08:32:26+03:00
Политика

Минимальный срок полномочий главы города планируют ввести в Глазове

Он составит два года
Ульяна КОЛМОГОРОВА
Поделиться:
glazov-gov.ruglazov-gov.ru
Изменить размер текста:

Глазовская городская Дума планирует внести изменения в устав муниципалитета. Нововведения будут касаться минимального срока полномочий градоначальника, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Как рассказал изданию председатель местного парламента Игорь Волков, минимальный срок полномочий главы Глазова после принятия поправок составит минимум два года, но не более пяти лет.

- Ничего революционного мы не осуществляем. Связаны изменения с тем, что срок полномочий главы в соответствии с 131-ФЗ законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» не должен быть менее двух лет. Раньше главу Глазова выбирала гордума на свой срок полномочий (на пять лет. – Прим. ред.). Сейчас появилась коллизия, что мы должны внести изменения в устав и привести его в соответствие с федеральным законодательством, - отметил он в беседе.

Перед тем, как вынести вопрос на сессию, его собираются обсудить и с общественностью.

Напомним, что нынешний глава Глазова Олег Бекмеметьев находится на своем посту с сентября 2015 года. Сейчас он претендует на кресло градоначальника Ижевска. 18 октября Городская дума Ижевска примет решение – кто возглавит столицу Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глазов и Сарапул: почему жители соседних городов претендуют на кресло главы Ижевска (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самым старшим работающим пенсионером в Удмуртии назван 90-летний мужчина
Ижевского предпринимателя могут оштрафовать за травмы сотрудника
Удмуртские школьники стали сопродюсерами фильма, собрав макулатуру
Выставка, посвященная памяти Александра Волкова открылась в Ижевске
В Ижевске оправдали мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на 9-летнюю девочку
Более 270 тысяч жителей Удмуртии сделали прививки от гриппа
200 часов работ получил житель Удмуртии за выращивание мака
Максим Вылегжанин запустил конкурс логотипов для Федерации лыжных гонок Удмуртии
В Ижевске ожидается усиление ветра
Следователи Удмуртии проверят ДТП, в котором погибло два человека
Открытая площадка для предпринимателей: в Ижевске пройдет форум «Сделано в Удмуртии»
Главу Ижевска выберут 18 октября
В Удмуртии автобус насмерть сбил пешехода