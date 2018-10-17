Минимальный срок полномочий главы города планируют ввести в Глазове
Глазовская городская Дума планирует внести изменения в устав муниципалитета. Нововведения будут касаться минимального срока полномочий градоначальника, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».
Как рассказал изданию председатель местного парламента Игорь Волков, минимальный срок полномочий главы Глазова после принятия поправок составит минимум два года, но не более пяти лет.
- Ничего революционного мы не осуществляем. Связаны изменения с тем, что срок полномочий главы в соответствии с 131-ФЗ законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» не должен быть менее двух лет. Раньше главу Глазова выбирала гордума на свой срок полномочий (на пять лет. – Прим. ред.). Сейчас появилась коллизия, что мы должны внести изменения в устав и привести его в соответствие с федеральным законодательством, - отметил он в беседе.
Перед тем, как вынести вопрос на сессию, его собираются обсудить и с общественностью.
Напомним, что нынешний глава Глазова Олег Бекмеметьев находится на своем посту с сентября 2015 года. Сейчас он претендует на кресло градоначальника Ижевска. 18 октября Городская дума Ижевска примет решение – кто возглавит столицу Удмуртии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глазов и Сарапул: почему жители соседних городов претендуют на кресло главы Ижевска (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»