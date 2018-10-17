Минимальный срок полномочий главы города планируют ввести в Глазове

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-17T08:32:26+03:00

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Глазовская городская Дума планирует внести изменения в устав муниципалитета. Нововведения будут касаться минимального срока полномочий градоначальника, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Как рассказал изданию председатель местного парламента Игорь Волков, минимальный срок полномочий главы Глазова после принятия поправок составит минимум два года, но не более пяти лет.

- Ничего революционного мы не осуществляем. Связаны изменения с тем, что срок полномочий главы в соответствии с 131-ФЗ законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» не должен быть менее двух лет. Раньше главу Глазова выбирала гордума на свой срок полномочий (на пять лет. – Прим. ред.). Сейчас появилась коллизия, что мы должны внести изменения в устав и привести его в соответствие с федеральным законодательством, - отметил он в беседе.

Перед тем, как вынести вопрос на сессию, его собираются обсудить и с общественностью.

Напомним, что нынешний глава Глазова Олег Бекмеметьев находится на своем посту с сентября 2015 года. Сейчас он претендует на кресло градоначальника Ижевска. 18 октября Городская дума Ижевска примет решение – кто возглавит столицу Удмуртии.

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