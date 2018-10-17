Ижевского предпринимателя могут оштрафовать за травмы сотрудника

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-17T09:14:06+03:00

Изменить размер текста: A A

34-летний ижевчанин получил травмы из-за несоблюдения предпринимателем, на которого он работал, правил охраны труда. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.

Как выяснилось, 45-летний предприниматель по договору субподряда выполнял работы по сухой стяжке пола на строящемся объекта на улице Баранова в Ижевске. Несмотря на то, что от него требовалось установить ограждения на тех местах, где имеются перепады высот, он этого не сделал. В результате один из его работников пытался передвинуть лист фанеры и упал в производственный проем с высоты около пяти метров, получил черепно-мозговую травму и травму позвоночника.

Работодатель полностью признал свою вину, возместил причиненный ущерб потерпевшему. Так как он впервые совершил преступление небольшой тяжести, следователь ходатайствовал о назначении ему судебного штрафа. Сейчас дело по ч. 1 ст. 143 Уголовного кодекса России («нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого здоровью человека») направлено в суд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске оправдали мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на 9-летнюю девочку (подробнее)

Следователи Удмуртии проверят ДТП, в котором погибло два человека (подробнее)