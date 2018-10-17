Судебные приставы в Удмуртии спасли жизнь должнику

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-17T15:37:21+03:00

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Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Якшур-Бодьинского районного отдела спасли жизнь должнику. Они должны были принудительно привести его к судебному приставу-исполнителю, но вместо этого вызвали скорую помощь, сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

39-летний мужчина задолжал 400 тыс. рублей, при этом нигде не работал и вел асоциальный образ жизни. Его уже привлекали к административной ответственности, но за неуплату алиментов в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 157 Уголовного кодекса России («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Так как к приставу он не явился, решили оформить принудительный привод. Судебные приставы пришли к нему домой, долго стучались, звонили, но дверь он не открывал. Соседи сообщили, что неплательщик дома. Удалось найти номер телефона родственников гражданина, которые приехали, чтобы открыть дверь квартиры.

Мужчину нашли в кровати, выяснилось, что ночью он был пьян и упал с лестницы, как оказался в квартире не помнит, самостоятельно двигаться не может. Приехавшие врачи констатировали перелом бедра и отправили его в больницу.

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