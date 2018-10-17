2018-10-17T13:21:11+03:00
Происшествия

Бывшего начальника управления благоустройства и транспорта Ижевска заключили под стражу до 11 декабря

Артема Богданова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Бывшего начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артема Богданова заключили под стражу на два месяца – по 11 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда города.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса России («злоупотребление должностными полномочиями»).

Напомним, что его арестовали в пятницу, 12 октября (подробнее). Перед этим в городской администрации прошли следственные действия, причины которых так и не назвали (подробнее).

Богданов занимал пост руководителя Управления благоустройства и транспорта с октября 2017 года по июль 2018 года (подробнее).

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