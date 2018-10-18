Улицу в Ижевске назовут в честь Александра Солженицына

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-18T10:24:08+03:00

Какую именно – пока не уточняется

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Одна из улиц Ижевска будет названа в честь лауреата Нобелевской премии, известного писателя, общественного и политического деятеля Александра Солженицына. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующее предложение поступило 17 октября в городскую комиссию содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов от председателя Удмуртской общественной организации «Ассоциация жертв политических репрессий» Елены Максимовой.

Отметим, что 11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. Вопрос о том, какая из улиц будет переименована в его честь, будет решаться в главном управлении архитектуры и градостроительства города.

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