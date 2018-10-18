Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-18T11:21:35+03:00

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Главой Ижевска на внеочередной 28-й сессии Городской думы избрали Олега Бекмеметьева. За него тайно проголосовало 37 из 38 присутствующих депутатов.

Напомним, что кандидатами на пост градоначальника были глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков. Их отобрала специальная комиссия 15 октября из 16 кандидатов, которые явились на конкурс.

Напомним, что первый конкурс был назначен после ухода экс-главы Ижевска Юрий Тюрина 3 мая этого года. Заседание комиссии должно было состояться 8 июня, однако шесть членов комиссии не явились.

В результате, заседание состоялось 10 августа. Тогда выбрали двух кандидатов – предпринимателя Константина Сунцова и директора Гуманитарного лицея Михаила Черемных. Однако депутаты Гордумы Ижевска не смогли поставить точку в вопросе – Константин Сунцов хоть и набрал больше голосов, чем его соперник, но ему не хватило пяти голосов, чтобы решение было принято.

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