2018-10-18T16:37:17+03:00
Общество

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев намерен изменить организационную структуру администрации

Новый глава города поделился с журналистами планами на ближайшие два года
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Новый глава города поделился с журналистами планами на ближайшие два годаНовый глава города поделился с журналистами планами на ближайшие два годаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Новый глава города Ижевска Олег Бекмеметьев намерен начать свое управление городом с изменения организационной структуры администрации муниципалитета. Об этом он сообщил журналистам 18 октября, сразу после процедуры избрания.

По словам Бекмеметьева, ключевая задача его программы – это работа с бюджетом, его доходной и расходной частями. Он не исключил возможности оптимизации и реорганизации администрации муниципалитета - это позволит снизить существующую нагрузку на бюджет и повысить эффективность работы.

- Это будет распоряжение о проведении глубокого анализа – нет ли где-то дублирования функций, нет ли где-то неэффективного исполнения функций, нет ли где-то неэффективного использования бюджетных средств, направленных на оплату труда чиновников, - прокомментировал Бекмеметьев.

Кстати, по состоянию на 1 октября в Ижевске числился 951 муниципальный служащий.

- Количество этих людей будет подвергнуто глубочайшему анализу и лучшие из них, и готовые воспринимать мою политику, мой вектор, заданный и одобренный, кстати, большинством депутатского корпуса <…> Такие люди найдут место в новой команде. Говорить сейчас о фамилиях рановато, потому что не проведен тот детальный скрупулезный анализ, о котором я говорил.

Руководитель муниципалитета отметил, что он - «не сторонник революций» в кадровых вопросах, поэтому говорить о решениях, касающихся его замов, пока рано. Их отбор пройдет в кратчайшие сроки. В новой команде глава города хочет видеть честных, открытых, компетентных и эффективных людей, которые смогут реализовать поставленные перед ними задачи.

- Самое главное – заложить успех следующих периодов работы главы города, независимо от того, кто им будет. <…> Этот успех, я считаю, будет в том, если мы в предстоящий год-полтора сможем договориться о том, о чем я предлагал договориться с федералами, с госкорпорациями, с флагманами экономики российской. Если эти соглашения начнут появляться, это будет большим подспорьем для того, чтобы быть уверенными, что не повторится той ситуации финансовой, финансового коллапса, к которому мы близки сейчас, - подчеркнул градоначальник.

Кроме того, Олег Бекмеметьев намерен использовать успешные муниципальные практики других городов, в частности Глазова, в котором начали реализацию проектов по внедрению мультиплатежей в рамках «Умного города» и реставрации фасадов.

Напомним, выборы нового главы Ижевска прошли сегодня, 18 октября. По результатам тайного голосования пост занял Олег Бекмеметьев. Более пяти месяцев город жил без градоначальника: предыдущий градоначальник Юрий Тюрин покинул свой пост еще 3 мая.

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