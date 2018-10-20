В Удмуртии пройдут проверки безопасности образовательных учреждений

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-20T11:52:43+03:00

Это связано с трагическими событиями в Керчи

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Прокуратура Удмуртской Республики проведет проверку безопасности образовательных организаций. Поручение поступило от Генеральной прокуратуры России в связи с трагическими событиями, произошедшими 17 октября этого года в Керченском политехническом колледже. Сотрудники проверят соблюдение законодательства, направленного на обеспечение безопасности учащихся, а также законности выдачи разрешений на оружие лицам в возрасте 18-25 лет.

Особое внимание будет обращено на обеспечение образовательных организаций квалифицированной охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и другое. Напомним, что за последние два года прокуратурой республики были выявлены нарушения, главным образом, связанные с вышеперечисленными параметрами.

На сегодняшний день большинство образовательных учреждений имеют систему видеонаблюдения, тревожную сигнализацию и ограждение собственной территории.

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