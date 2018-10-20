2018-10-20T11:52:43+03:00
Общество

В Удмуртии пройдут проверки безопасности образовательных учреждений

Это связано с трагическими событиями в Керчи
Елена Перевощикова
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

Прокуратура Удмуртской Республики проведет проверку безопасности образовательных организаций. Поручение поступило от Генеральной прокуратуры России в связи с трагическими событиями, произошедшими 17 октября этого года в Керченском политехническом колледже. Сотрудники проверят соблюдение законодательства, направленного на обеспечение безопасности учащихся, а также законности выдачи разрешений на оружие лицам в возрасте 18-25 лет.

Особое внимание будет обращено на обеспечение образовательных организаций квалифицированной охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и другое. Напомним, что за последние два года прокуратурой республики были выявлены нарушения, главным образом, связанные с вышеперечисленными параметрами.

На сегодняшний день большинство образовательных учреждений имеют систему видеонаблюдения, тревожную сигнализацию и ограждение собственной территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

-В Генеральском доме Ижевска создадут театр (продолжение)

-Школьники Ижевска помогают тяжело больным взрослым пережить недуг (продолжение)

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске закрыли торговую точку из-за норовируса
В Удмуртии 136 осужденных вышли на свободу раньше времени
Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец выступит в Ижевске с сольной программой
В Удмуртии сняли выпуск известной передачи “Следствие вели…”
В Ижевске перекроют движение на нескольких участках улиц
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
В Удмуртии ГИБДД продолжит следить за знаком «Ш» у автомобилистов
Всемирно известный израильский саксофонист J.Seven даст концерт в Ижевске
Ижевчанин установил будку бездомной собаке во дворе дома
В Генеральском доме Ижевска создадут театр
Школьники Ижевска помогают тяжело больным взрослым пережить недуг
Угонщику автобуса грозит до 5 лет лишения свободы в Ижевске
На улице Карла Маркса в Ижевске, где произошло смертельное ДТП, установили «лежачих полицейских»
В Ижевске пройдут антитеррористические учения
22-летний водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Удмуртии
В Ижевске провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга
Средняя зарплата в Удмуртии увеличилась на 9,5%
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Бизнес-абоненты Tele2 в Ижевске смогут получить безлимитный интернет
РСА предрекает снижение тарифа ОСАГО в Удмуртии
В Удмуртии опасный водитель проведет 9 месяцев в колонии
Два года условно: директор фирмы в Ижевске незаконно обналичил более 3 млн рублей
Тротуары около цирка Удмуртии приведут в порядок к концу октября
Рецидивист из Удмуртии осужден на 8 лет за убийство на остановке