В Ижевске умер известный бодибилдер

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-20T16:01:54+03:00

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Знаменитый в Ижевске бодибилдер умер от остановки сердца, сообщают очевидцы. Ижевчане рассказывают, что молодому человеку стало плохо после интенсивной тренировки, спортсмен сделал около 300 приседаний.

Сейчас родные и близкие прощаются со спортсменом.

“@konstantin_alekseevteam я не верю... Селычка, Salvadoor, Rayon ...наш человек...Пусть земля тебе будет пухом... просто не хочется в это верить...Тренер, face control ...Брат, друг любим , помним!” - разместила в социальных сетях Александра Андросова, коллега погибшего.

Алексей Усольцев, близкий друг бодибилдера, обращается к жителям города на своей странице Вконтакте: “ Он мне был как брат. Прощание состоится 23 октября с 13 до 14 часов в прощальном зале НЕБЕСА, район сельхоз выставки, около 7 МСЧ. Похороны состоятся на кладбище "Хохряковское”.

Все, кто хочет помощь в организации похорон и матери спортсмена, могут написать Алексею.

Редакция “Комсомолки” выражает искренние соболезнования родным ижевчанина.

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