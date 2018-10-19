2018-10-19T13:21:19+03:00
Происшествия

Угонщику автобуса грозит до 5 лет лишения свободы в Ижевске

Он решил на транспорте доехать до своего дома и остановился на детской площадке
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УРФото: пресс-служба МВД по УР
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В Ижевске возбудили уголовное дело по факту угона автобуса. Напомним, это произошло 15 октября. Тогда 50-летний пьяный мужчина решил добраться до дома на угнанном автобусе. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он проникнул в припаркованный транспорт и доехал до улице Степная.

- При маневрировании во дворе дома повредил часть детской игровой площадки. На момент происшествия детей на игровой площадке не было. Пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Фото: пресс-служба МВД по УР

За данное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. При этом, сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении – езда в пьяном виде. Санкция статьи предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением прав до 2 лет.

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